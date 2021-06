Rummenigge kündigt Abgang an – Anfang neuer Werder-Coach

Deutschland: Rummenigge legt Amt früher als erwartet ab

Karl-Heinz Rummenigge wird vorzeitig per Ende Monat Juni als Geschäftsführer von Bayern München zurücktreten. Damit räumt der 65-Jährige nach 30 Jahren im Management des deutschen Rekordmeisters seinen Posten ein halbes Jahr früher als ursprünglich angekündigt. In dem früheren Bayern-Keeper Oliver Kahn ist Rummenigges Nachfolger seit längerem bekannt.

Deutschland: Anfang neuer Werder-Trainer

Markus Anfang wird neuer Trainer von Werder Bremen. Der 46-Jährige wechselt innerhalb der 2. Liga von Darmstadt zum Bundesliga-Absteiger. Über die genauen Wechselmodalitäten und die Vertragsdauer Anfangs gab der Traditionsverein aus Norddeutschland nichts bekannt.

Niederlande: Cillessen verpasst EM

Der niederländische Nationalgoalie Jasper Cillessen verpasst die Europameisterschaft. Der 32-Jährige vom FC Valencia wurde in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet und ist in Quarantäne, wie der niederländische Verband mitteilte. Marco Bizot (30-jährig/AZ Alkmaar) ersetzt den 60-fachen Internationalen im Kader für die EM, die am 11. Juni beginnt.