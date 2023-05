Legende: Nächste Saison nicht mehr auf der Napoli-Trainerbank Luciano Spalletti. imago images/LaPresse

Serie A: Napolis Meistertrainer quittiert den Dienst

Trainer Luciano Spalletti wird Napoli nach dem Gewinn der Meisterschaft in dieser Saison verlassen und eine Pause einlegen. Das verkündete Klubchef Aurelio De Laurentiis in einer TV-Sendung. Der 64-jährige Spalletti hat bei den Süditalienern noch einen Vertrag bis 2024. Allerdings gab es bereits Anzeichen, dass der Coach den Klub im Sommer verlassen wird. Zwischen ihm und dem Präsidenten soll es schon länger kriseln. Spalletti hatte Napoli in dieser Saison überraschend zum dritten Meistertitel der Vereinsgeschichte geführt. Es war der erste Erfolg in der Serie A seit 1990.