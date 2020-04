Legende: Ist nur bis im Sommer an PSV Eindhoven ausgeliehen Ricardo Rodriguez. imago images

Niederlande pausieren bis September

In den Niederlanden wird es bis zum 1. September keine Spiele im Profifussball mehr geben. Das kündigte Premierminister Mark Rutte am Dienstag an. Alle genehmigungspflichtigen Veranstaltungen seien bis zum 1. September verboten, das gelte auch für Fussballspiele ohne Publikum. Ein Abbruch der Spielzeit 2019/20 scheint nur noch Formsache zu sein. Nach einem Austausch mit der Uefa in den kommenden Tagen soll Klarheit herrschen. Ungewiss ist somit auch, ob Ricardo Rodriguez, der für die Rückrunde von der AC Milan an PSV Eindhoven ausgeliehen ist, nochmals in der «Eredivisie» zum Zug kommt.

Schweden plant ab Juni Fussball mit Zuschauern

In Schweden rollt ab 14. Juni wieder der Fussball – und das nach derzeitigem Stand sogar vor Zuschauern. Die Klubs wollen dabei aber ständig die neusten Entwicklungen und alle neuen Anweisungen der Behörden und der Regierung im Blick behalten. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in Europa gibt es in Schweden keinen Lockdown. Knapp über 15'000 Menschen sind dort positiv auf das Coronavirus getestet worden und über 1700 bereits daran verstorben.