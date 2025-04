Per E-Mail teilen

Legende: Fällt monatelang aus Nico Schlotterbeck. imago / Kirchner-Media

Bundesliga: Schlotterbeck mit Meniskusriss

Saisonaus für Nico Schlotterbeck: Der Abwehrchef von Borussia Dortmund hat einen Meniskusriss im linken Knie erlitten und wird dem BVB monatelang fehlen. Dies teilte der Fussball-Bundesligist am Montag mit. Laut BVB wird Schlotterbeck «in der aktuellen Saison in keinem Wettbewerb mehr zur Verfügung stehen». Über die Art der Behandlung machte der Klub keine Angaben. Der 25-jährige deutsche Nationalspieler wird höchstwahrscheinlich auch das Finalturnier der Nations League (4. bis 8. Juni) in München und Stuttgart verpassen.

Serie A: Martinez muss Geldstrafe zahlen

Lautaro Martinez, Captain von Inter Mailand, muss eine Geldstrafe von 5000 Euro wegen Blasphemie an den Italienischen Fussballverband (FIGC) zahlen. Der 27-Jährige soll während des 0:1 im Februar bei Juventus Turin beleidigende Sprache verwendet und somit gegen die Anti-Blasphemie-Regeln der FIGC verstossen haben. Eine Sperre wendete er durch die Zahlung der Geldstrafe und die Einigung mit dem Verband ab. Gestanden hat der argentinische Weltmeister die Vorwürfe jedoch nicht. Der Argentinier steht seit 2018 bei Inter unter Vertrag.