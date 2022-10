Legende: Kann bald in die Ferien verreisen Stefan Frei. IMAGO / USA TODAY Network

USA: Goalie Frei verpasst die Playoffs

Wie für Xherdan Shaqiri und Chicago Fire endet die Saison in der Major League Soccer auch für Stefan Frei und die Seattle Sounders schon am nächsten Wochenende. Nach der 0:1-Niederlage in Kansas City verpasst das Team aus dem US-Bundesstaat Washington zum ersten Mal in seiner Geschichte die Playoffs. Noch im Mai dieses Jahres gewann das Team mit dem Schweizer Goalie die Champions League im CONCACAF, dem nord- und mittelamerikanischen Verband, als erster MLS-Vertreter.

USA: Higuain kündigt Karriereende an

Der frühere argentinische Fussball-Nationalspieler Gonzalo Higuain wird seine schillernde Karriere nach der laufenden Saison in der Major League Soccer beenden. Das kündigte der Stürmerstar von Inter Miami am Montag auf einer Pressekonferenz an. In den vergangenen 17 Jahren bestritt der heute 34-Jährige mehr als 700 Spiele, unter anderem für Real Madrid und Juventus Turin. Für Inter Miami im Besitz des englischen Weltstars David Beckham erzielte Higuain in den letzten 14 Spielen zwölf Tore.