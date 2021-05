Legende: Unglücklich zusammengeprallt Marwin Hitz (liegend) und Manuel Akanji (stehend). imago images

Deutschland: Hitz verletzt sich bei Zusammenstoss mit Akanji

Borussia Dortmund muss im Final des DFB-Pokals (Donnerstag gegen RB Leipzig) und in den restlichen 2 Bundesliga-Spielen auf Torhüter Marwin Hitz verzichten. Der 33-Jährige fällt wegen einer Knieverletzung für den Rest der Saison aus. Der Schweizer hatte sich die Verletzung bei der Pokal-Generalprobe gegen Leipzig (3:2) am Samstag bei einem Zusammenprall mit Landsmann Manuel Akanji zugezogen und wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Damit kehrt Roman Bürki, der dritte Schweizer beim BVB, zurück ins Tor. Der langjährige Stammtorhüter war zu Beginn des Jahres von Trainer Edin Terzic zur Nummer zwei hinter seinem Landsmann degradiert worden.

Türkei: Inler steigt auf

Mit 36 Jahren spielte Gökhan Inler in dieser Saison zum ersten Mal in seiner Karriere in der zweiten Liga. In der Türkei schaffte er nun mit Adana Demirspor den Aufstieg. Letztmals war der Klub aus der Millionenstadt Adana 1995 in der höchsten Liga vertreten. Inler hatte in den drei Saisons zuvor für Basaksehir Istanbul gespielt und in der letzten Saison den Meistertitel gewonnen – seinen fünften nach zwei mit dem FC Zürich sowie je einem mit Leicester und Besiktas Istanbul.

Kroatien: Gavranovic mit Zagreb Meister

Dinamo Zagreb hat sich die 22. kroatische Meisterschaft der Klub-Geschichte geholt. Die Equipe um den Schweizer Nati-Stürmer Mario Gavranovic setzte sich bei Rijeka mit 5:1 durch und machte den Titel 3 Runden vor Schluss klar.

Spanien: Crnogorcevic mit Barcelona spanische Meisterin

Ana-Maria Crnogorcevic hat nach dem 1:0 bei UDG Tenerife Grund zum Jubeln: Ihr FC Barcelona kann nicht mehr von der Spitze der Primera Division verdrängt werden. Das zweitplatzierte Levante (1:1 bei Espanyol) liegt bei 5 ausstehenden Spielen 16 Punkte hinter den Katalaninnen. Die Dominanz dieser Saison ist eindrücklich: Barcelona hat nach 26 Spielen alle gewonnen und ein Torverhältnis von 128:5.

Die Tabellenspitze der Primera Division der Frauen Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Torverhältnis Punkte 1. FC Barcelona

26

26

0

0

128:5 78 2. Levante UD

29

19

5

5

59:38 62