Legende: João Felix Atletico kann im Saison-Endspurt nicht auf den Portugiesen zählen Keystone/EPA/Sergio Perez

Spanien: Saisonende für Atleticos João Felix

Atletico Madrid muss im Kampf um einen Platz in der Champions League ohne Stürmer João Felix auskommen. Der 22-jährige Portugiese fällt wegen einer Oberschenkelverletzung bis zum Saisonende aus. Felix hat in dieser Saison in der Meisterschaft zehn Tore erzielt. Atletico liegt sechs Runden vor Schluss als Vierter bloss drei Punkte vor dem fünftklassierten Betis Sevilla.

08:05 Video Archiv: Atletico bleibt an ManCity hängen Aus Sport-Clip vom 13.04.2022. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 5 Sekunden.

England: Fulham zurück in der Premier League

Fulham spielt kommende Saison nach einem Jahr Abwesenheit wieder in der Premier League. Die Mannschaft aus dem Westen von London siegte am Dienstagabend gegen Preston 3:0 und kann von den Konkurrenten nicht mehr von einem der zwei Aufstiegsplätze verdrängt werden.