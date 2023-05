Deutschland: Saison für Widmer gelaufen

Silvan Widmer wird Mainz 05 in dieser Bundesliga-Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Schweizer Nationalspieler, der zuletzt ohnehin wegen einer Kapsel-Band-Verletzung im linken Sprunggelenk ausfiel, nutzte die Zwangspause für eine bereits längerfristig geplante Operation an der linken Ferse. Wie Mainz am Dienstag mitteilte, werde durch den vorgezogenen Eingriff, welcher gemäss dem Klub «sehr gut» verlaufen sei, eine schnellere Rückkehr Widmers im Verlauf der Sommervorbereitung angestrebt. Für die nächsten EM-Quali-Spiele mit der Nati Mitte Juni (am 16. auswärts gegen Andorra, am 19. zuhause gegen Rumänien) wird der Verteidiger damit auch nicht zur Verfügung stehen.

Deutschland: Frankfurt trennt sich Ende Saison von Glasner

Bundesligist Eintracht Frankfurt und Trainer Oliver Glasner gehen zum Saisonende getrennte Wege. Wie der Verein mitteilte, wird der Österreicher letztmals beim DFB-Pokal-Final in Berlin am 3. Juni gegen RB Leipzig an der Seitenlinie stehen. Ursprünglich wäre Glasners Vertrag bis 2024 gelaufen, angesichts der jüngsten Krise mit zehn Bundesliga-Spielen ohne Sieg war zuletzt aber sogar über eine sofortige Trennung spekuliert worden. «Nach langen und intensiven Gesprächen sowie einer ausführlichen Analyse, ist entschieden worden, die Zusammenarbeit im Anschluss an die Spielzeit 2022/23 zu beenden», hiess es in der Medienmitteilung. Glasner gewann 2021 mit Frankfurt die Europa League und kam in dieser Saison in der Champions League bis in den Achtelfinal.

Griechenland: Zuber trifft für AEK

Steven Zuber hat AEK Athen zu einer vorzüglichen Ausgangslage im Meisterrennen verholfen. Der Schweizer erzielte beim 2:1 gegen Aris Thessaloniki auswärts das Siegtor. Weil der andere Titelanwärter Panathinaikos Athen bei Olympiakos Piräus 0:1 verlor, genügt AEK am Sonntag im letzten Meisterschaftsspiel zuhause gegen Volos ein Remis, um zum 1. Mal seit 2018 griechischer Meister zu werden.

Legende: Der Torschütze zum 2:1 Steven Zuber (Mitte). Imago/ANE Edition