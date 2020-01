Barcelona lange ohne Suarez

Luis Suarez steht Barcelona deutlich länger nicht zur Verfügung, als zunächst vermutet worden war. Wie der katalanische Klub am Sonntag mitteilte, fällt der Uruguayer nach einer Operation am Aussenmeniskus im rechten Knie etwa 4 Monate aus. Mit Suarez fällt bei Barcelona eine wichtige Stütze fast den Rest der Saison aus: Der 32-Jährige erzielte in dieser Saison in 23 Pflichtspielen 14 Tore. In der Primera Division führt er die Wertung der Assist-Geber mit 7 Assists zudem an. Zuletzt kam Suarez am 9. Januar bei der Supercup-Niederlage gegen Atletico zum Einsatz.

Lang fällt mit Muskelverletzung aus

Werder Bremen muss vorerst auf Michael Lang verzichten. Der Rechtsverteidiger fällt wegen einer Muskelverletzung einige Wochen aus, wie Werder-Coach Florian Kohfeldt am Sonntag sagte. Lang hatte sich die Verletzung bereits im Trainingslager auf Mallorca zugezogen und deshalb die letzten beiden Einheiten auf der Baleareninsel verpasst. Der 28-jährige Schweizer Nati-Spieler ist bis zum Sommer vom Liga-Konkurrenten Mönchengladbach ausgeliehen.