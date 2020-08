Legende: 12 Tage mehr Pause Nach dem verlorenen Final der Champions League dürfen sich die Pariser doch noch etwas länger ausruhen. imago images

Frankreich: PSG neu mit 18 Tagen Pause

Paris Saint-Germain bekommt nach der Niederlage im Champions-League-Final gegen Bayern München (0:1) etwas mehr Pause. Der Start der Hauptstädter in die neue Saison der Ligue 1 war ursprünglich am Samstag vorgesehen. PSG hätte gegen Lens gespielt. Die Partie wurde nun aber auf den 10. September verschoben, womit die Pariser 18 anstatt nur 6 Tage Pause haben.

Supercup: Bayern gegen Sevilla mit Zuschauern

Die Uefa will beim Super Cup am 24. September in Budapest zwischen Bayern München und dem FC Sevilla erstmals wieder Zuschauer zulassen. Laut einer Mitteilung des europäischen Verbandes sollen beim Duell der Sieger der Champions League und der Europa League 30 Prozent der Kapazität der über 60'000 Zuschauer fassenden Puskas Arena genutzt werden. Alle anderen von der Uefa organisierten Spiele finden bis auf Weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Deutschland: Boateng erlitt Muskelfaserriss

Bayerns Verteidiger Jérôme Boateng zog sich am Sonntag im Champions-League-Final gegen Paris Saint-Germain (1:0) einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zu. Der Innenverteidiger wird nun in den Ferien ein Reha-Programm absolvieren. Trainer Hansi Flick gab der Mannschaft nach dem Gewinn des Triples 2 Wochen frei.

Deutschland: Schalke mit Sorgen

Nach einem Corona-Fall im Trainingslager in Österreich und einer weiteren negativen Testreihe ist Schalke am Dienstag in ein eingeschränktes Teamtraining zurückgekehrt. Es gelten besondere Auflagen, zudem mussten Schutzvorkehrungen getroffen werden.

Belgien: Am 11. September wieder mit Zuschauer

Fans der Klubs der ersten belgischen Liga sollen ab September zurück in die Stadien dürfen. Abhängig von der Kapazität sollen zwischen 400 und 5000 Zuschauer auf den Rängen zugelassen werden. Die Regelung soll ab 11.9. gelten. «Wir sind davon überzeugt, dass unsere Klubs und ihre Fans alles tun werden, um die Rückkehr in die Stadien so sicher wie möglich zu gestalten», sagte Pierre Francois, Generaldirektor der Pro League.