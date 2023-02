Legende: Musss seinen Podest schon wieder räumen Davide Nicola. Keystone/EPA Massimo Pica

Italien: Salernitana entlässt Nicola erneut – Sousa übernimmt

Der Serie-A-Klub Salernitana hat wegen der anhaltenden sportlichen Talfahrt seinen Trainer Davide Nicola entlassen. Das Kuriose daran: Es war das 2. Mal binnen eines Monats. Der Portugiese Paulo Sousa, einst beim FC Basel an der Seitenlinie, übernimmt ab sofort den Trainerjob. Am 16. Januar hatte Salernitana nach einer 2:8-Niederlage gegen Atalanta Bergamo schon einmal die offizielle Trennung von Nicola bekannt gegeben, ihn zwei Tage später aber wieder zurückgeholt. Salernitana, das in der Serie A 4 Punkte vor den Abstiegsrängen auf dem 16. Tabellenplatz rangiert, hatte am Montag bei Mitkonkurrent Hellas Verona 0:1 verloren und von den 7 Ligaspielen in 2023 nur eines gewonnen.