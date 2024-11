Sampaoli heuert bei Rennes an – Santos steigt wieder auf

Legende: Nach Marseille jetzt Rennes Jorge Sampaoli ist wieder in der Ligue 1 tätig. Keystone/CATI CLADERA

Ligue 1: Sampaoli zurück in Frankreich

Jorge Sampaoli heisst der neue Trainer von Stade Rennes. Der 64-jährige Argentinier ersetzt bei den Bretonen Julien Stéphan, der am Donnerstag nach einer Reihe von schlechten Ergebnissen entlassen wurde. Sampaoli war unter anderem Trainer von Olympique Marseille, dem FC Sevilla sowie der chilenischen und argentinischen Nationalmannschaft. Beim 13. der Ligue 1 unterschrieb er einen Vertrag bis Sommer 2026.

Audio Archiv: Fussballtrainer Sampaoli vom Helden zum Opfer? 03:30 min, aus Echo der Zeit vom 22.01.2016. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 3 Minuten 30 Sekunden.

Campeonato Brasileiro: Santos zurück im Oberhaus

Der FC Santos kehrt nach einem Jahr zurück in die höchste brasilianische Liga. Der ehemalige Klub von Pelé und Neymar kann zwei Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr von einem der zum Aufstieg berechtigenden ersten vier Plätze verdrängt werden. Im vergangenen Dezember, ein Jahr nach dem Tod von Pelé, war Santos zum ersten Mal in seiner 111-jährigen Vereinsgeschichte in die 2. Liga abgestiegen.