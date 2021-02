Legende: Dürfen nicht nach Spanien Captain Harry Maguire und die «Red Devils». Keystone

San Sebastian und ManUnited müssen nach Italien ausweichen

Das Europa-League-Spiel zwischen Real Sociedad San Sebastian und Manchester United wird am 18. Februar in Turin ausgetragen. Das teilte die Uefa am Dienstag mit. Grund sind die Beschränkungen für Reisen aus Grossbritannien nach Spanien im Zuge der Corona-Pandemie. Auch der FC Arsenal wird sein kommendes Auswärtsspiel in der Europa League gegen den portugiesischen Klub Benfica Lissabon nicht in Portugal austragen. Die Partie wurde nach Rom verlegt.