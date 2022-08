Legende: Hat einen neuen Arbeitgeber gefunden Alexis Sanchez. Imago Images/Marco Canoniero

Frankreich: «OM» holt Routinier Sanchez

Der chilenische Nationalstürmer Alexis Sanchez wechselt zum französischen Spitzenklub Olympique Marseille. Der 33-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag, das gab «OM» am Mittwoch bekannt. Sanchez war zuletzt vereinslos, nachdem sein bis 2023 gültiger Vertrag mit Inter Mailand in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst worden war.

02:00 Video Archiv: Sanchez glänzt 2016 in der Champions League gegen Basel Aus sportlive vom 29.09.2016. abspielen. Laufzeit 2 Minuten.

Katar: WM-Eröffnungsspiel wohl schon am 20. November

Das Eröffnungsspiel der WM in Katar wird womöglich um einen Tag, auf Sonntag, 20. November, vorgezogen. Wie eine Quelle aus dem Umfeld der Organisatoren gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, haben sich die Fifa und das Organisationskomitee auf diese Änderung geeinigt. Damit wird die Partie zwischen dem Heimteam Katar und Ecuador wieder zum ersten Spiel des Turniers. Gemäss ursprünglichem Spielplan hätte am 21. November erst die Partie Senegal – Niederlande und erst später am Abend das offizielle Eröffnungsspiel stattfinden sollen.