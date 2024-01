Legende: Bald wieder für den BVB am Ball Jadon Sancho, hier im Revierderby auf Schalke im Februar 2021, das der BVB mit 4:0 gewann. imago images/Poolfoto

Bundesliga: BVB leiht Sancho aus

Jadon Sancho kehrt leihweise für ein halbes Jahr zu Borussia Dortmund zurück. Bereits von 2017 bis 2021, ehe er zu Manchester United wechselte, spielte er für den BVB. In 137 Pflichtspielen gelangen ihm 114 Skorerpunkte. Nach seinem Wechsel konnte er nicht an die Leistungen und Zahlen beim BVB anknüpfen. In dieser Saison kam der Nationalspieler auf nur drei Teileinsätze für die «Red Devils». Darauf zerstritt er sich mit United-Trainer Erik ten Hag.

00:57 Video Archiv: Jadon Sancho: Das BVB-Wunderkind wird 20 Aus Sport-Clip vom 25.03.2020. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Dier wechselt zu den Bayern

Bayern München hat den englischen Nationalspieler Eric Dier von Tottenham Hotspur unter Vertrag genommen. Der Verteidiger hat einen Vertrag bis im Sommer 2024 mit Option für ein weiteres Jahr unterschrieben. Beim deutschen Rekordmeister wird der 29-Jährige die Nummer 15 tragen.

Bonucci verlässt Union bereits wieder

Leonardo Bonucci verlässt Union Berlin nach einem halben Jahr bereits wieder. Der 36-jährige Italiener wechselt in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul. Dort erhofft er sich mehr Spielzeit, um es noch in den Kader Italiens für die EM im Sommer zu schaffen. Die Berliner gaben gleichzeitig die Verpflichtung von Kevin Vogt von Hoffenheim bekannt.