Sandro Wagner wird Trainer in Augsburg

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wird erstmals Cheftrainer in der Bundesliga Sandro Wagner. IMAGO / kolbert-press

Bundesliga: Wagner übernimmt bei Augsburg

Sandro Wagner wird neuer Cheftrainer des FC Augsburg. Wie der FCA mitteilte, unterschrieb der 37-Jährige am Mittwoch einen Vertrag bis 2028. Für Wagner, der in Augsburg die Nachfolge von Jess Thorup antritt, ist es die erste Station als Cheftrainer in der Bundesliga. Der ehemalige Stürmer ist derzeit noch als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann tätig. Im vergangenen Monat hatte er jedoch angekündigt, den DFB nach dem Finalturnier der Nations League (4. bis 8. Juni) «auf eigenen Wunsch» zu verlassen und die Rolle als hauptverantwortlicher Coach anzustreben.