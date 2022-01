Sané und Upamecano corona-positiv – Fink heuert in Lettland an

Legende: Ein Trio in Isolation Leroy Sané, Lucas Hernandez und David Upamecano imago images

Deutschland: Bayern mit 2 weiteren Covid-Fällen

Die Corona-Sorgen bei Bayern München werden immer grösser. Am Dienstag wurden nun auch Leroy Sané und Dayot Upamecano positiv auf das Coronavirus getestet. Trainer Julian Nagelsmann wird die Rückrunde am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach wohl mit einem Rumpfaufgebot eröffnen müssen. Bereits am Neujahrstag hatten die Bayern die Infektionen von Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Omar Richards vermeldet. Am Montag folgten dann Lucas Hernandez und Tanguy Nianzou.

04:32 Video Archiv: Bayern kegelt Barcelona aus der Champions League Aus Sport-Clip vom 08.12.2021. abspielen

Lettland: Fink wird Trainer in Riga

Thorsten Fink, der frühe Trainer von Basel und den Grasshoppers, trainiert ab diesem Jahr in Lettland. Der langjährige Mittelfeldspieler von Bayern München unterschrieb einen Vertrag beim FC Riga, der nach 3 Titeln in Folge die Meisterschaft zuletzt nur im 4. Rang abschloss. Den FC Basel hatte Fink in 2 Saisons zu 2 Meistertiteln und einem Cupsieg geführt. Danach wechselte er zum Hamburger SV. Zuletzt war der 54-Jährige in Japan für Vissel Kobe tätig.

