Legende: Aus Assistent wird Chef Maurizio Sarri (l.) verlässt Lazio, Giovanni Martusciello übernimmt. imago images/Action Plus

Serie A: Martusciello übernimmt Lazio von Sarri

Maurizio Sarri ist von seinem Amt als Lazio-Trainer zurückgetreten, wie der Serie-A-Klub am Mittwoch mitteilte. Der 65-jährige Italiener, der zuletzt 5 Niederlagen in 6 Spielen mit Lazio kassierte, trainierte die Römer in seiner dritten Saison. Gleichzeitig gab der Klub bekannt, dass Giovanni Martusciello das Traineramt übernimmt. Martusciello war bereits Sarris Assistent bei Empoli, Juventus und nun Lazio. Der 52-jährige Italiener wird sein Debüt als Cheftrainer am Samstag im benachbarten Frosinone geben.

