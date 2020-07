England: Schär hat sich OP unterzogen

Newcastle-Legionär Fabian Schär hat sich wegen einer Bänderverletzung an der Schulter einer Operation unterziehen müssen. Diese sei gut verlaufen, wie der 28-Jährige auf Twitter schreibt. «Das war eine anstrengende Saison für mich. Ich wollte nicht, dass es so endet, aber das ist Fussball. Die Operation ist gut verlaufen und ich werde etwas ausfallen. Bis nächste Saison», so Schär weiter. Zugezogen hat er sich Verletzung im Premier-League-Spiel gegen die Tottenham Hotspurs (1:3). Der Klub rechnet mit einer Ausfallzeit von 6 bis 8 Wochen.

Spanien: Reals Diaz in Quarantäne

Real Madrid muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City am 7. August auf Mariano Diaz verzichten. Der 26-jährige Stürmer wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der spanische Meister mitteilte. Er zeige keine Symptome und befinde sich in häuslicher Quarantäne. Das Hinspiel in Madrid hatte ManCity am 26. Februar mit 2:1 gewonnen.