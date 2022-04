Legende: Verteidigt auch künftig für Newcastle Fabian Schär. IMAGO / News Images

England: Schär verlängert Vertrag bei Newcastle

Fabian Schär wird auch in den kommenden beiden Saisons in England spielen. Der Schweizer Nationalspieler einigte sich mit Newcastle United auf eine Verlängerung des Ende Saison auslaufenden Vertrages bis im Sommer 2024. Seit Eddie Howe im November 2021 das Zepter an der Seitenlinie von Newcastle übernommen hat, gehört Schär bei den «Magpies» zur Stammformation. In der laufenden Premier-League-Meisterschaft gelangen dem 30-jährigen Innenverteidiger in 23 Einsätzen 2 Treffer und 2 Torvorlagen. Mit starken Leistungen hat Schär dazu beigetragen, dass Newcastle in der Rückrunde der Sprung ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle gelungen ist.

00:25 Video Archiv: Schär trifft im März gegen Brighton Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

