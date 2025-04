Legende: Holte mit Newcastle jüngst seinen ersten Titel Fabian Schär. Imago Images/Visionhaus

Premier League: Newcastle setzt weiter auf Schär

Fabian Schär wird auch in der kommenden Saison für Newcastle auflaufen. Die «Magpies» verkündeten am Donnerstag die Vertragsverlängerung mit dem Schweizer Verteidiger bis im Sommer 2026. Für Schär wird es die achte Saison mit Newcastle sein. Vor knapp drei Wochen gewann der 33-jährige ehemalige Internationale mit Newcastle nach einem Finalsieg über Liverpool den englischen Ligacup.

MLS: Inter Miami unterliegt Los Angeles

Superstar Lionel Messi und Inter Miami haben die erste Niederlage der Saison kassiert. Nach neun Spielen ohne Pleite verlor das Team aus Florida im Viertelfinal-Hinspiel des CONCAFAC Champions Cup bei MLS-Rivale Los Angeles FC mit 0:1. Das zweite Duell steht in einer Woche an. Nathan Ordaz (57.) erzielte den einzigen Treffer der Begegnung. Messi stand erstmals seit seiner Verletzungspause wieder in der Startelf, blieb allerdings blass. Mit Miami führt Messi die Eastern Conference der MLS nach 5 Spielen an.