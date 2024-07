Legende: Zuletzt auch an der EURO im Einsatz Sandro Schärer Keystone / EPA / FRIEDEMANN VOGEL

Grosser Auftritt für Schärer

Der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer hat den nächsten grossen Auftritt vor sich. Der 36-jährige Schwyzer leitet das Spiel um den Uefa-Supercup zwischen Champions-League-Sieger Real Madrid und Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo. Die Partie findet am Mittwoch, 14. August, in Warschau statt. An der EM in Deutschland war Schärer zu zwei Einsätzen gekommen. Er leitete die Spiele Slowenien - Dänemark und Portugal - Georgien.

Ligue 1: Bordeaux verliert Profilizenz

Girondins Bordeaux steht vor einer ungewissen Zukunft. Der französische Traditionsverein hat Insolvenz anmelden müssen. Es ist die nächste Hiobsbotschaft für den zuletzt in der Ligue 2 spielenden Klub aus dem Südwesten des Landes, nachdem in dieser Woche wegen finanzieller Not der Zwangsabstieg in die 3. Liga bekannt geworden ist. Die Bilanzen wurden deponiert, um den Weg für eine Umstrukturierung frei zu machen. Bordeaux hat in seinem Palmarès fünf Meistertitel und vier Cupsiege stehen. Für die Girondins sind auch die einstigen Schweizer Nationaltrainer Daniel Jeandupeux und Vladimir Petkovic tätig gewesen.