Deutschland: Kramer auf Schalke entlassen

Bundesligist Schalke 04 hat sich von Trainer Frank Kramer getrennt. Der Aufsteiger zog am Tag nach dem 1:5 im DFB-Pokal beim Ligarivalen TSG Hoffenheim die Konsequenzen aus der Talfahrt mit 5 Pflichtspiel-Niederlagen in Folge. Das Training am Mittwoch wird nach Klubangaben von den Assistenztrainern geleitet. Ein Nachfolger für Kramer, der das Amt erst im Sommer mit einem Vertrag bis 2024 angetreten hatte, steht noch nicht fest.