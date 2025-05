Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Vollbrachte auf Schalke keine Wunder Kees van Wonderen. KEYSTONE/DPA/Bernd Thissen

2. Bundesliga: Van Wonderen nicht mehr Schalke-Coach

Schalke 04 hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Kees van Wonderen getrennt. Das gab der Klub der 2. Bundesliga am Samstagmorgen bekannt, nur zwei Spiele vor dem Saisonende. In den letzten beiden Partien übernimmt interimsweise U23-Trainer Jakob Fimpel die Gelsenkirchener, die noch sechs Punkte vor dem Relegationsplatz liegen. In den vergangenen vier Spielen fuhr das Team mit dem Schweizer Adrian Gantenbein nur einen Punkt ein.

1. Bundesliga: Gehirnerschütterung bei Müller

Heidenheim-Goalie Kevin Müller hat sich beim heftigen Zusammenprall gegen Bochum eine Gehirnerschütterung zugezogen. Dies habe eine Untersuchung am späten Freitagabend ergeben, so der Klub. am Tag nach dem 0:0. Wie lange der 34-Jährige ausfallen wird, sei unklar, hiess es weiter. Müller rauschte beim Kampf um den Ball mit Gegenspieler Ibrahima Sissoko zusammen und blieb zunächst bewusstlos liegen. Nach einer mehr als zehnminütigen Behandlung wurde der Keeper unter aufmunternden «Kevin Müller»-Rufen von beiden Fanlagern mit einer Trage abtransportiert und ins Klinikum Heidenheim gebracht.