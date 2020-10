Legende: Steht vor einem Highlight Schiedsrichter Sandro Schärer. Freshfocus

Schweiz: Schärer pfeift in der Champions League

Die Champions-League-Partie zwischen Barcelona und Ferencvaros am Dienstagabend wird von Sandro Schärer geleitet. Der 32-jährige Schwyzer kommt im Camp Nou erstmals in der Champions League zum Einsatz. Assistiert wird er von Stéphane De Almeida und Bekim Zogaj, vierter Offizieller ist Fedayi San. Letztmals hatte mit Massimo Busacca vor mehr als 9 Jahren ein Schweizer Schiedsrichter eine Partie in der «Königsklasse» geleitet. In der Super League brachte es Schärer bislang auf mehr als 100 Einsätze, dazu kommen unter anderem die Leitung des Schweizer Cupfinals 2020 sowie knapp 20 Partien in internationalen Klub-Wettbewerben.

Dreier-Kandidatur für Frauen-WM

Deutschland, Belgien und die Niederlande bewerben sich gemeinsam um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft der Frauen 2027. Das gaben die Verbände in einer Mitteilung bekannt. Sollte die Bewerbung erfolgreich sein, wäre Deutschland nach 2011 zum zweiten Mal Gastgeber einer Frauen-WM, die Niederlande veranstalteten die EM 2017. Die WM 2023 wird in Australien und Neuseeland ausgetragen.