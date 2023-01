WM 2023: Unparteiische Staubli und Küng dabei

Esther Staubli ist eine von 33 Schiedsrichterinnen, die von der Fifa für die Frauen-WM 2023 in Neuseeland und Australien im Sommer nominiert worden sind. Die 43-jährige Bernerin pfeift damit nach 2015 und 2019 bereits an ihrer dritten WM-Endrunde. In ihrem Palmarès hat Staubli, die auch in den obersten Schweizer Männer-Ligen arbitriert, ausserdem drei EM- und zwei Olympia-Turniere. An der WM 2023 ebenfalls dabei ist Susanne Küng als Assistentin.

Portugal: Martinez wird Nachfolger von Santos

Der portugiesische Fussballverband ist auf der Suche nach einem neuen Nationaltrainer fündig geworden. Roberto Martinez unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Er beerbt Fernando Santos, der nach dem Viertelfinal-Aus an der WM 2022 in Katar den Hut nehmen musste. Der 49-jährige Spanier Martinez war seinerseits nach dem Verpassen der Achtelfinals in Katar als Trainer der belgischen Nationalmannschaft zurückgetreten, die er seit 2016 betreut hatte. 2018 war er mit den «Roten Teufeln» in Russland WM-Dritter geworden.