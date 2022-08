Kasper Schmeichel, der EM-Halbfinalist 2021 mit Dänemark, setzt seine Karriere in der Ligue 1 fort.

Legende: Eine Institution der «Foxes» geht Kasper Schmeichel, der EM-Halbfinalist 2021 mit Dänemark, setzt seine Karriere in der Ligue 1 fort. Keystone

Statt Yann Sommer wechselt Kasper Schmeichel zwischen die Pfosten beim wieder von Lucien Favre trainierten Nizza. Der 35-jährige Däne verlässt die Premier League, wo er in Leicester die letzten 11 Jahre verbracht hat. Sein Vertrag bei den «Foxes», mit denen er 2016 sensationell Meister wurde, wäre noch eine Saison gelaufen.

Die Fussballer der Premier League werden künftig nicht mehr vor allen Spielen den symbolischen Kniefall durchführen. Stattdessen soll nur noch in ausgewählten Momenten die Einigkeit gegen alle Formen von Rassismus unterstrichen und Solidarität bekundet werden. Laut Liga-Mitteilung werden die Spieler zum Saisonstart auf die Knie gehen sowie vor Partien im Oktober und März im Rahmen der «No Room for Racism»-Aktion.