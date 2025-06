Legende: Verliert das Recht, an der Meisterschaft teilzunehmen Brescia Calcio. Imago Images/LaPresse

Italien: Brescia meldet Insolvenz an

Brescia, ein historischer Verein des italienischen Fussballs, wird nach 114 Jahren Insolvenz anmelden und von der Bildfläche verschwinden. Dies, nachdem sein Besitzer Massimo Cellino beschlossen hat, Schulden in Höhe von drei Millionen Euro nicht zu begleichen, wie die italienische Presse am Samstag berichtete. Der lombardische Klub, der in der abgelaufenen Saison aufgrund eines Punkteabzugs aus der Serie B abgestiegen war, verlor damit das Recht, an der Meisterschaft teilzunehmen. Bei Brescia spielten unter anderem die italienischen Nationalspieler Roberto Baggio, Alessandro Altobelli, Andrea Pirlo und Luca Toni.

Resultate