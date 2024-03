Bundesliga: Schuster folgt auf Streich

Der Nachfolger des Ende Saison zurücktretenden Freiburg-Coaches Christian Streich heisst Julian Schuster. Der 38-Jährige war Spieler und Captain der Mannschaft, als Verbindungsmann zwischen der Profi- und der Nachwuchsabteilung ist er seit Jahren fest integriert in den Trainerstab. Streich hatte Anfang Woche seinen Rücktritt nach der laufenden Meisterschaft verkündet. Er wird sein Amt nach zwölfeinhalb Jahren aus freien Stücken niederlegen.

Frauen-Bundesliga: Egli trifft für Freiburg

Die 17-jährige Schweizer Nationalspielerin Leela Egli vom SC Freiburg hat in der Bundesliga ihren 2. Treffer erzielt. Bei der 2:4-Heimniederlage gegen Hoffenheim wurde die Ex-FCZ-Spielerin in der 65. Minute eingewechselt und traf in der 79. Minute zum 2:3-Anschluss. Nur 1 Minute später folgte aber bereits das 2:4.

Legende: Nahm sich nach Spielschluss Zeit für die (kleinen) Fans Leela Egli vom SC Freiburg. IMAGO/Sports Press Photo

Länderspiele: 1. Einsatz für Grundbacher

Die Schweizer Schiedsrichterin Désirée Grundbacher wird am Samstag erstmals ein Länderspiel bei den Männern leiten. Die 40-Jährige pfeift die Partie San Marino – St. Kitts und Nevis. Grundbacher leitet seit Oktober 2022 nationale Männerspiele auf Stufe Challenge League.