Audio Dardai zum 3. Mal Hertha-Trainer (ARD, Tabea Kunze) 01:05 min Bild: imago images/Sven Simon abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Bundesliga: Hertha schasst Schwarz

Der angeschlagene Bundesligist Hertha BSC hat auf den Sturz ans Tabellenende reagiert und Trainer Sandro Schwarz freigestellt. Als neuer Coach soll Hertha-Urgestein Pal Dardai den krisengeplagten Klub zum Klassenerhalt führen. Der 47-jährige Dardai war bereits zweimal Chefcoach bei der «Alten Dame» und auch als Nachwuchscoach und Talentförder-Koordinator beim Traditionsklub tätig. Am Freitagabend hatte Hertha nach einer schwachen Leistung 2:5 beim bisherigen Schlusslicht Schalke 04 verloren und war auf Platz 18 abgerutscht.

Serie A: Immobile rammt Tram

Der Kapitän des italienischen Fussball-Erstligisten Lazio Rom, Ciro Immobile, war am Sonntag in Rom einen Autounfall verwickelt und hat dabei einen Rippenbruch erlitten. Der Ex-Dortmunder war mit seinem Auto in Rom unterwegs und stiess mit seinem Gefährt mit einer Strassenbahn zusammen. Der Aufprall war so stark, dass das Tram aus den Schienen sprang. Der 33-Jährige erlitt ein Trauma der Wirbelsäule und einen Bruch der 11. rechten Rippe, hiess es in einer Erklärung des Gemelli-Krankenhauses in Rom.