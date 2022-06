Hertha holt Schwarz bis mindestens 2024

Sandro Schwarz wird neuer Trainer des Bundesligisten Hertha BSC. Der 43-Jährige kommt vom russischen Erstligisten Dynamo Moskau, wo er am vergangenen Sonntag seinen Abschied verkündet hatte. In Berlin erhält Schwarz einen Kontrakt bis 2024. Als Nachfolger von Felix Magath soll Schwarz bei der Hertha, die sich erst in der Relegation gegen den Zweitligisten HSV den Klassenerhalt gesichert hatte, den Neuanfang vorantreiben.

Real holt Verteidiger Rüdiger

Der deutsche Innenverteidiger Antonio Rüdiger, der seit 2017 bei Chelsea spielte, wechselt ablösefrei zu Real. In Madrid erhält der 29-Jährige einen Vertrag bis im Sommer 2026, wie der Klub am Donnerstag bekannt gab. Mit Chelsea gewann der 50-fache Internationale unter anderem die Champions League 2021.

Haas erhält bei Empoli neuen Trainer

Trainer Aurelio Andreazzoli wird in der neuen Saison den italienischen Erstligisten Empoli Calcio nicht mehr betreuen. Dies teilte der toskanische Klub, bei dem auch der Schweizer Nicolas Haas unter Vertrag steht, mit. Als Favorit im Rennen um die Nachfolge gilt Paolo Zanetti, der Serie-B-Absteiger Venedig verlassen hat.