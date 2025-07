Legende: Keine schönen Bilder Die Szenen in Seattle nach dem Zwischenfall um Keeper Stefan Frei. Imago/ZUMA Press Wire

MLS: Frei in heftigen Zusammenprall involviert

Stefan Frei, Schweizer Goalie der Seattle Sounders, musste am Sonntag während des Heimspiels gegen Columbus mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Der 39-jährige St. Galler wurde kurz vor Ende der Nachspielzeit von einem Gegenspieler hart am Kopf getroffen und sackte zu Boden. Zum Zeitpunkt seiner Evakuierung war er wieder bei Bewusstsein. Einige Stunden nach dem Vorfall äusserte er sich auf X: «Ich versuche immer noch zu verstehen, was am Ende des Spiels passiert ist.»