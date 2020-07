Legende: Trifft auch mit neuer Haarpracht Haris Seferovic. Keystone

Portugal: Seferovic trifft im Derby

Haris Seferovic hat sich am letzten Spieltag der portugiesischen Meisterschaft unter die Torschützen gereiht. Der Nati-Stürmer erzielte beim 2:1-Sieg von Benfica Lissabon im Derby gegen Sporting den ersten Treffer der Partie. Seferovic traf nach knapp einer halben Stunde per Kopf und markierte damit seinen 5. Saisontreffer. Benfica schliesst die Saison als Tabellenzweiter 5 Punkte hinter Meister Porto ab. Am 1. August stehen sich Porto und Benfica im Final des portugiesischen Cups gegenüber.

Japan: Spiel der J-League abgesagt

Nach einem Corona-Fall ist in der obersten japanischen Liga erstmals seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs eine Partie abgesagt worden. Betroffen war das Heimspiel von Sanfrecce Hiroshima gegen Nagoya am Sonntagabend. Nagoya-Verteidiger Kazuya Miyahara war zuvor positiv auf Covid-19 getestet worden. Die J-League war im Juni hinter verschlossenen Türen zurückgekehrt – Anfang Juli waren bereits wieder Fans zugelassen worden.