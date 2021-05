Portugal: Seferovic weiter in bester Torlaune

Haris Seferovic glänzte bei Benfica Lissabon erneut als Doppeltorschütze. Beim 4:3-Sieg gegen Meister und Stadtrivale Sporting Lissabon erzielte der Schweizer Nationalstürmer das 1:0 sowie vom Penaltypunkt das 4:1. Es waren dies seine Saisontore 19 und 20 in der Meisterschaft. 14 der 20 Tore erzielte Seferovic jeweils im Doppelpack, zehn davon seit Anfang März. Er führt das Torschützenklassement in der portugiesischen Liga ex aequo mit Sportings Pedro Goncalves an.

Deutschland: Schaaf kommt als Bremen-Nothelfer

Werder Bremen setzt bis zum Saisonende auf Thomas Schaaf als Trainer. Der 60-Jährige übernimmt den Posten von Florian Kohfeldt. Die Norddeutschen stehen eine Runde vor Saisonende in der Bundesliga auf dem Barrageplatz.

Türkei: Besiktas sichert sich Titel hauchdünn

Die letzte Runde in der türkischen Süper Lig hatte es in sich: Dank eines 2:1-Auswärtssieges gegen Göztepe sicherte sich Besiktas Istanbul zum 16. Mal den Meistertitel. Im Vergleich mit dem punktgleichen Galatasaray, das gegen Yeni Malatyaspor 3:1 gewann, entschied das nur um einen Treffer bessere Torverhältnis zugunsten von Besiktas.