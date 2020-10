Seferovic trifft bei Startelf-Einsatz

Haris Seferovic erzielte in der 5. Runde der portugiesischen Meisterschaft seinen bereits 4. Treffer. Der Schweizer Internationale brachte Benfica Lissabon im Derby gegen Belenenses (2:0) nach 6 Minuten mit einem Kopfball mit 1:0 in Führung. Seine ersten 3 Treffer in der laufenden Meisterschaft hatte Seferovic jeweils als Joker erzielt. Am Montagabend durfte er für den Leader erstmals von Beginn weg spielen. Nach einer knappen Stunde wurde er ausgewechselt.