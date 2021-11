Portugal: Seferovic trifft nach Einwechslung

Haris Seferovic hat am Freitagabend bei seinem Comeback nach überstandener Verletzungspause gleich einen Treffer erzielt. Im Achtelfinal des portugiesischen Cups schoss der 7 Minuten zuvor eingewechselte Schweizer Internationale in der 82. Minute das 2:1 für Benfica Lissabon. Am Ende zog Benfica mit einem 4:1-Sieg gegen Paços de Ferreira in die Viertelfinals ein. Seferovic war wegen eines Muskelfaserrisses in der linken Wade zwei Monate ausgefallen.

Deutschland: Anfang bei Werder am Ende

Markus Anfang ist als Trainer von Werder Bremen zurückgetreten. Damit reagierte der 47-Jährige am Samstag wenige Stunden vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga auf staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Es besteht der Verdacht, dass Anfang ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt haben soll.

Resultate Bundesliga Bundesliga