Portugal: Seferovics Benfica verliert Cupfinal

Haris Seferovic hat mit Benfica Lissabon den Cupsieg verpasst. Im Final setzte es gegen den FC Porto eine 1:2-Niederlage ab. Dies, obwohl Benfica wegen Gelb-Rot gegen Luis Diaz (38.) lange mit einem Mann mehr spielte. Beide Tore für Porto erzielte der Kongolese Chancel Mbemba (47./59.). Seferovic wurde in der 76. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt.

Belgien: Antwerpen überraschend Cupsieger

Royal Antwerpen hat sich am Samstag den belgischen Cupsieg gesichert. Der Aussenseiter behielt im ersten Spiel in Belgien nach dem Unterbruch aufgrund der Coronavirus-Pandemie vor leeren Rängen in Brüssel gegen Club Brügge mit 1:0 die Oberhand. Brügge, das nach der abgebrochenen Meisterschaft zum Meister erklärt worden war, verpasst somit das Double.

Deutschland: Sandro Wagner tritt zurück

Der frühere deutsche Nationalspieler Sandro Wagner (32) beendet seine Karriere. Der langjährige Bundesliga-Profi von Werder Bremen, Hertha BSC, Hoffenheim und von Bayern München stand zuletzt bei Tianjin Teda in China unter Vertrag. Vergangene Woche hatte er seinen Kontrakt dort aufgelöst.