Legende: Tritt bald zurück Sergio Busquets. Keystone/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Busquets macht nur noch diese Saison

Der spanische Welt- und Europameister Sergio Busquets hat sein nahes Karriereende angekündigt. «Dies werden meine letzten Monate auf dem Platz sein. Ich gehe sehr glücklich, stolz, erfüllt und vor allem dankbar in den Ruhestand», sagte der 37-jährige Mittelfeldspieler in einem Video auf Instagram. Busquets, der mit dem FC Barcelona zahlreiche Titel gewonnen hat und nun bei Inter Miami spielt, fügte ein «herzliches Dankeschön an alle und an den Fussball» hinzu.