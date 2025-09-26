Legende: Tritt bald zurück Sergio Busquets. Keystone/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Busquets macht nur noch diese Saison

Der spanische Welt- und Europameister Sergio Busquets hat sein nahes Karriereende angekündigt. «Dies werden meine letzten Monate auf dem Platz sein. Ich gehe sehr glücklich, stolz, erfüllt und vor allem dankbar in den Ruhestand», sagte der 37-jährige Mittelfeldspieler in einem Video auf Instagram. Busquets, der mit dem FC Barcelona zahlreiche Titel gewonnen hat und nun bei Inter Miami spielt, fügte ein «herzliches Dankeschön an alle und an den Fussball» hinzu.

Dost kehrt nicht mehr zurück

Zwei Jahre nach seinem Herzstillstand auf dem Fussballplatz hat der frühere Bundesliga-Profi Bas Dost seine Karriere für beendet erklärt. «Ich will nicht mit meinem Leben spielen. Ich habe zwei Wochen darüber nachgedacht und dann die Entscheidung getroffen», sagte der 36-jährige Niederländer dem niederländischen Algemeen Dagblad. Dost war am 29. Oktober 2023 im Spiel seines NEC Nijmegen bei AZ Alkmaar beim Stand von 2:1 für sein Team zusammengebrochen. Als Ursache für den Zusammenbruch wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Seitdem absolvierte Dost kein Spiel mehr.