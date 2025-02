Sergio Ramos setzt seine Karriere in Mexiko fort

Legende: Hat noch Lust auf Fussball Sergio Ramos. IMAGO / ZUMA Press Wire

Mexiko: Ramos zu Monterrey

Sergio Ramos setzt seine Karriere auch im Alter von 38 Jahren fort. Der Weltmeister von 2010 unterschrieb einen Einjahres-Vertrag beim mexikanischen Vizemeister CF Monterrey, wie sein neuer Verein bekannt gab. Seit Sommer war der Spanier vereinslos, zuletzt hatte er im Mai für den FC Sevilla ein Spiel absolviert. Sein Trainer beim Klub-WM-Teilnehmer Monterrey ist Martin Demichelis.

Schweden: Gustavsson übernimmt Frauen-Nati

Die schwedischen Fussballerinnen erhalten nach der EM im Sommer einen neuen Trainer. Tony Gustavsson, der nach den Olympischen Spielen in Paris im Vorjahr als australischer Frauen-Nationalcoach aufgehört hat, tritt nach dem Turnier in der Schweiz (2. bis 27. Juli) die Nachfolge von Peter Gerhardsson an. Der 51-jährige Gustavsson erhält einen Vertrag bis 2029.