Legende: «Adios» Sergio Ramos verlässt Sevilla bereits wieder. Getty Images/Fran Santiago

LaLiga: Zieht es Sergio Ramos in die MLS?

Nur ein Jahr nach seiner Rückkehr zu seinem Ausbildungsklub verlässt Sergio Ramos den FC Sevilla bereits wieder. Der 38-Jährige wird seinen Vertrag nicht verlängern, obwohl seitens des Klubs Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit bestanden hatte. Ramos war im vergangenen Sommer nach 18 Jahren ablösefrei von PSG zu seinem Jugendklub zurückgekehrt. Gerüchten zufolge soll es ihn in die amerikanische Major League Soccer (MLS) ziehen: Ramos steht offenbar in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem San Diego FC.