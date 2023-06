Legende: Grosse Geste Die PSG-Fans unterstützten den im Koma liegenden Sergio Rico. Keystone/AP Photo/Michel Euler

Ligue 1: Sergio Rico nach Reitunfall aus dem Koma erwacht

Einem Bericht von Telecinco zufolge ist der Ende Mai bei einem Reitunfall schwer verletzte Sergio Rico aus dem Koma erwacht. Die Ehefrau des 29 Jahre alten Goalies von Paris Saint-Germain bestätigte dem spanischen Sender am Montag: «Ja, nach und nach macht er Fortschritte.» Er sei ein Champion, betonte Alba Rico vor dem Krankenhaus Virgen del Rocío in Sevilla. Rico hatte am 28. Mai einen schweren Reitunfall gehabt. Nach Angaben der Familie war er gestürzt, weil das Pferd durchgegangen war. Rico sei bei dem Unfall am Boden vom Tier am Kopf getreten und dabei schwer verletzt worden, hatte es damals geheissen.

Allgemein: Promes zu Gefängnisstrafe verurteilt

Der frühere niederländische Nationalspieler Quincy Promes ist in Amsterdam wegen schwerer Körperverletzung zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Der 31-Jährige wurde für schuldig befunden, bei einem Familienfest im Juli 2020 einem Cousin mit einem Messer ins Knie gestochen und ihn dabei schwer verletzt zu haben. Promes war beim Prozess nicht vor Ort, da er wegen seines Engagements bei Spartak Moskau in Russland lebt. Ob und wann er seine Strafe antreten wird, ist unklar. Bei einer Einreise in seine Heimat muss er mit der sofortigen Festnahme rechnen. Gegen Promes läuft wegen Kokainschmuggels derzeit noch ein weiteres Verfahren.

LaLiga: Real reagiert auf Benzema-Abgang

Real Madrid hat nach dem Abschied von Karim Benzema Angreifer Joselu zurückgeholt. Der spanische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis von Espanyol Barcelona für eine Saison zu den «Königlichen». Real besitzt eine Kaufoption für den 33-Jährigen. Joselu spielte bereits zwischen 2010 und 2012 für Real, damals aber vor allem für die zweite Mannschaft. In Deutschland lief er für Frankfurt, Hoffenheim und Hannover 96 auf. Zuletzt hatte er am Final-Four-Turnier der Nations League Spanien als Joker in den Final geschossen und dort auch im Penaltyschiessen getroffen.

Premier League: Neuer Trainer für Bournemouth

Bournemouth hat sich nach nicht einmal einem Jahr von Trainer Gary O'Neil getrennt. Wie der Premier-League-Klub mitteilte, wird der Spanier Andoni Iraola sein Nachfolger. Der 40-Jährige kommt von Rayo Vallecano. O'Neil hatte den Trainerjob in Bournemouth im August 2022 als Nachfolger von Scott Parker angetreten. Er führte den Klub zwar vorzeitig zum Klassenerhalt. Aber 10 Siege in 34 Ligaspielen und Platz 15 am Saisonende waren der Vereinsführung zu wenig.