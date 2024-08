Per E-Mail teilen

Legende: Nicht länger Braga-Coach Daniel Sousa. IMAGO / GlobalImagens

Primeira Liga: Braga entlässt Sousa

Servettes Europacup-Gegner Braga braucht schon kurz nach Saisonbeginn einen neuen Trainer. Wie der Klub mitteilte, trainiert Daniel Sousa die erste Mannschaft ab sofort nicht mehr. Er hatte erst im Mai einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Sousa wird vorerst von seinen bisherigen Assistenten ersetzt. Ein neuer Trainer soll «zu gegebener Zeit» vorgestellt werden. Braga hat in dieser Saison vier Pflichtspiele bestritten und keines davon verloren. Am vergangenen Donnerstag musste sich das Team im Heimspiel gegen Servette mit einem 0:0 begnügen. Am Sonntag folgte zum Auftakt der Meisterschaft ein 1:1 gegen Estrela Amadora, ebenfalls vor heimischem Publikum.