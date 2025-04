LaLiga: Sevilla schasst Pimienta

Die Nati-Spieler Ruben Vargas und Djibril Sow erhalten beim FC Sevilla einen neuen Trainer. Der andalusische Klub entliess am Sonntag Übungsleiter Pimienta Garcia. Unter ihm hatte Sevilla zuletzt vier Partien in Folge verloren, das 0:1 am Freitag in Valencia war das letzte Spiel unter Garcia, der vergangenen Juli für 2 Jahre unterschrieben hatte. Der 7-fache Europa-League-Champion ist derzeit in der Liga nur auf Rang 13 und nur 7 Punkte vor der Abstiegszone. Laut Medienberichten soll Joaquin Caparros als Interimslösung bis zum Saisonende als Coach übernehmen, wie schon einige Male in der Vergangenheit.