MLS: Shaqiri trifft für Chicago

Nach zuletzt 5 Spielen ohne Sieg hat Chicago Fire in der nordamerikanischen Profiliga MLS wieder einmal gewonnen. Das Team mit dem Schweizer Internationalen Xherdan Shaqiri schlug Inter Miami zuhause mit 3:1. Der 30-jährige Offensivakteur traf nach einer guten Stunde zum 2:0 für Chicago. Für Shaqiri war es der erste persönliche Treffer seit 7 Spielen und sein insgesamt 5. Saisontor. Trotz des Sieges liegt Chicago in der Eastern Conference hinter einem Playoff-Platz zurück. Bei 4 ausstehenden Partien in der Regular Season beträgt der Abstand auf Rang 7, der zu einer Achtelfinal-Qualifikation berechtigen würde, 6 Punkte.

Legende: Hatte Anteil am Sieg Chicagos Xherdan Shaqiri. Reuters/USA TODAY Sports

Champions League: Rangers - Napoli um einen Tag verschoben

Das Champions-League-Spiel zwischen den Glasgow Rangers und der SSC Neapel ist von Dienstag auf Mittwoch verlegt worden. Als Grund wurde die starke Präsenz von Polizei und Sicherheitskräften aufgrund der Trauerfeierlichkeiten für die verstorbene britische Königin Elizabeth II. in Schottland angegeben. Auswärtsfans sind für die Begegnung nicht zugelassen, das gilt auch für das Rückspiel in Neapel.