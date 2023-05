MLS: Shaqiri gewinnt gegen Bürki

In der Major League Soccer hat Xherdan Shaqiri (Chicago) das Schweizer Duell mit Roman Bürki (St. Louis) mit 1:0 für sich entschieden. Shaqiri, der sein Team als Captain auf den Platz führte, hatte entscheidenden Anteil am Treffer. Er lieferte per Freistoss die Vorlage für Rafael Czichos Siegtreffer. St. Louis verpasst damit den Sprung an die Tabellenspitze der Western Conference. Es war bereits die zweite Niederlage für St. Louis gegen Chicago innert weniger Tagen, bereits am Mittwoch unterlag es im US Open Cup mit 1:2.