Legende: Traf vom Penaltypunkt Xherdan Shaqiri. imago images/Icon SMI

USA: Shaqiri mit 2. Tor in der MLS

Die Chicago Fire haben in der Major League Soccer (MLS) beim 1:2 gegen die New York Red Bulls ihre 2. Saisonniederlage kassiert. Zwar hatte Xherdan Shaqiri das Heimteam mit einem verwerteten Handspenalty in der 17. Minute in Front geschossen – es war das 2. MLS-Tor des Schweizer und Chicagos 1. Treffer nach 385-minütiger Torflaute. Doch Patryk Klimala wendete die Partie mit Toren in der 75. und 90. Minute zugunsten der Gäste. Shaqiri spielte durch, Chicago stand nach zwei Platzverweisen (80./82.) am Ende nur noch zu neunt auf dem Platz.