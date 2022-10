Legende: Bekommt nun eine kurze Erholungspause Xherdan Shaqiri. Keystone/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP (Archiv)

USA: Kein Sieg im letzten Saisonspiel für Shaqiris Chicago

Chicago Fire ist in seinem letzten Saisonspiel in der MLS zuhause nicht über ein 1:1 gegen New England hinausgekommen. Xherdan Shaqiri spielte beim Heimteam durch, hatte seine Füsse beim späten Ausgleich durch Alex Monis (92.) aber nicht direkt im Spiel. Damit beendet der Schweizer Internationale die Saison mit 7 Treffern und 6 Vorlagen in 27 Einsätzen. Dass Chicago die Playoffs verpassen würde, stand bereits seit einem knappen Monat fest. Shaqiri wird sich für 10 Tage in die Ferien verabschieden, ehe für den bald 31-Jährigen die Vorbereitung auf die WM in Katar beginnt.

Frankreich: Blanc ersetzt Bosz in Lyon

Der ehemalige französische Nationalverteidiger Laurent Blanc ist zum neuen Trainer von Olympique Lyon ernannt worden. Der 56-jährige Weltmeister von 1998 folgt auf den Niederländer Peter Bosz. Auf Klubebene hat Blanc Girondins Bordeaux, Paris Saint-Germain und den katarischen Club Al-Rayyan betreut. Von 2010 bis 2012 war er Coach der französischen Nationalmannschaft. Lyon liegt nach 10 Spieltagen mit je 4 Siegen und Niederlagen bei 2 Remis im Mittelfeld der Tabelle.

