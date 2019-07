Legende: Die Wade zwickt noch immer Xherdan Shaqiri fällt geraume Zeit aus. Keystone

Shaqiri noch nicht fit

Xherdan Shaqiri wird vermutlich zum Saisonstart der englischen Premier League am 9. August noch nicht bereit sein. Der Schweizer Internationale leidet gemäss Liverpools Trainer Jürgen Klopp an einem Muskelriss in der Wade. «Shaq ist immer noch von der Nationalmannschaft verletzt und es wird eine Weile dauern, bis er wieder dabei ist», sagte Klopp. Shaqiri hatte sich die Verletzung am 9. Juni beim Nations-League-Spiel um Platz 3 gegen England in Guimarães zugezogen. Damals war er nach gut einer Stunde ausgewechselt worden.

Schär gewinnt Newcastles «goldenen Schuh»

Fabian Schär hat das schönste Goal der Saison erzielt – zumindest klubintern. Von Newcastle United wurde der Nati-Verteidiger für seinen Treffer gegen Burnley Ende Februar mit dem «TV Goal of the Season Award» ausgezeichnet. Schär hatte damals aus rund 25 Metern abgezogen und via Innenpfosten getroffen.