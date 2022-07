Legende: Zum dritten Mal seit seiner Ankunft vorzeitig ausgewechselt Xherdan Shaqiri. Reuters/Kelley L. Cox

USA: Shaqiri bei Niederlage ausgewechselt

Xherdan Shaqiri hat in der Major League Soccer mit den Chicago Fire die 9. Niederlage in dieser Saison erlitten. Der Vorletzte der Eastern Conference unterlag den San Jose Earthquakes, Vorletzter der Western Conference, mit 1:2. Shaqiri musste nach einer Stunde Brian Gutierrez Platz machen. Der 19-Jährige aus dem Nachwuchs von Chicago erzielte in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer. Die Fire haben bereits 8 Punkte Rückstand auf einen Playoff-Platz.

England: Jesus verlässt ManCity, Phillips stösst dazu

Arsenal hat den brasilianischen Stürmer Gabriel Jesus verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt von Meister Manchester City nach London, wo er laut Klub einen «langfristigen Vertrag» erhält. Die Ablösesumme beläuft sich Medienberichten zufolge auf rund 52 Millionen Franken. Jesus hat für City in 236 Pflichtspielen 95 Tore erzielt, wegen der Verpflichtung von Erling Haaland aber keinen Platz mehr im Team. Derweil stösst mit dem englischen Nationalspieler Kalvin Phillips ein Mittelfeldspieler zu den «Citizens». Der bisherige Leeds-Akteur unterschrieb einen Vertrag über 6 Jahre.

Spanien: Barcelona holt Kessié und Christensen

Der FC Barcelona verpflichtet den ivorischen Mittelfeldspieler Franck Kessié. Der 25-Jährige wechselt ablösefrei vom italienischen Meister AC Milan nach Spanien. Kessié unterschrieb bei den Katalanen bis in den Sommer 2026. Nur wenige Stunden später machte Barcelona auch den Zuzug von Andreas Christensen publik. Der dänische Innenverteidiger stösst von Chelsea ebenfalls ablösefrei zu den «Blaugrana».

Frankreich: Tudor übernimmt «OM»

Igor Tudor wird neuer Trainer bei Olympique Marseille und damit Nachfolger des Argentiniers Jorge Sampaoli. Der 44-Jährige, der letzte Saison Hellas Verona coachte, unterzeichnete einen Vertrag über zwei Jahre. Seine Trainerkarriere hatte der Ex-Internationale 2013 bei seinem Jugendklub Hajduk Split gestartet.